مبادرة لسن قوانين تحد من هدر الغذاء

عادل الحربي(صدى):

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقد لتنفيذ دراسة مسحية حول قياس الفقد والهدر في الغذاء والحد منهما في المملكة، مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأوضح المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة، أن هناك مبادرة لإيقاع العقوبة على من يتعمد هدر الغذاء من خلال سن قوانين تحد من الهدر، مشيراً إلى أنها ستكون لمدة 6 أشهر ليتم بعد ذلك الخروج بالنتائج.

من جانبه، أشار أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة المساعد رئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة الدكتور عبدالرحمن الخريف أن تنفيذ الدراسة يتضمن استطلاع أراء أكثر من 5 آلاف مشارك ومشاركة باستخدام 6 طرق علمية في جميع مدن المملكة.