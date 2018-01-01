بالصور.. أدبي الرياض يحتفي باللغة العربية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

احتفى النادي الأدبي بالرياض باليوم العالمي للغة العربية بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية وذلك من خلال تقديم عدد من الفعاليات حيث أقيمت مسابقة ” العربية تتحدث عن نفسها ” وهي مسابقة شعرية موجهة للشباب دون سن ٣٥عاماً يعارض فيها الشعراء قصيدة حافظ إبراهيم الشهيرة وقد فاز فيها ثلاثة شعراء وقدمت لهم جوائز نقدية وعينية.

كما قدمت ورشة معالجة الأخطاء الشائعة في لغة الإعلام قدمها الدكتور محمود عمار حضرها أكثر من ستين متدرباً كذلك قدمت ندوة ” اللغة العربية والتقنيات الجديدة ” شارك فيها كلاً من الدكتور عبدالعزيز الحميد وتحدث فيها اللغة والحوسبة من خلال نموذج لمواقع إلكترونية خدمت اللغة وشارك الدكتور عمر شيخ الشباب بورقة عن الترجمة والتعريب.

كما كرم النادي الأدبي بالرياض بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية شخصيتين لجهدهما في خدمة اللغة العربية وهما الدكتور عبدالعزيز الحربي مؤسس مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة والأستاذ محمد الخنيني الإعلامي والمهتم باللغة وقدمت عن المكرمين أوراق قدمها كلاً من الدكتور عبدالله الحيدري والدكتور محمد القسومي.

من جهته أكد الدكتور صالح المحمود رئيس النادي الأدبي بالرياض بأن أدبي الرياض أخذ على عاتقه تكريم علمين من أعلام اللغة العربية كل عام.

وأشار الدكتور إبراهيم الشمسان ممثل مركز الملك عبدالله الدولي في الفعاليات بأن اختيار العلمين المكرمين كان لجهودهما في خدمة اللغة العربية التى كان لها أثرها في الميدان الإعلامي والأكاديمي.

وذكر الأستاذ عبدالرحمن الجاسر عضو اللجنة المنظمة بأن الفعاليات هذا العام جاءت متنوعة و مركزة على اللغة في الاستخدامات اليومية والإعلامية وحضيت الفعاليات باهتمام الجميع.