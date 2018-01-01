4 حلول لتشييد المساكن الموفرة للطاقة

عادل الحربي(صدى):

اقترح مجموعة من المهندسين، أربع حلول إنشائية ومعمارية وتقنية؛ لخفض أسعار البناء، وتشييد المساكن في فترة زمنية قصيرة، وتوفير حجم استهلاك الطاقة داخل المسكن.

وأوضح المهندسون، أن من بين تلك الحلول، استخدام أنظمة إلكترونية للتحكم بالإضاءة والتكييف، لتوفير 70% من الطاقة الإجمالية في المسكن.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة بدائل البناء، الرئيس التنفيذي لمصنع جدران بدائل المعزولة صالح النزهة، إلى أن هناك نظام جدران جديداً، يجري حالياً تنفيذه في المملكة بتقنيات متطورة؛ لخفض استهلاك الطاقة.

كما أشار أحد المهندسين، إلى استخدام تقنيات بناء جديدة بتكلفة منخفضة ومدة زمنية قصيرة، كما سيتم إنتاج الطاقة عبر ألواح الطاقة الشمسية في أسطح المنازل.