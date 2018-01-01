بالفيديو.. شرطي ينظم المرور برقصات مايكل جاكسون

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لشرطي هندي يٌدعى ” رانجيت سينغ ، لفت الانظار اليه وهو يمارس مهنته بطريقة طريفة جداً، فبدل الوقوف والإشارة للسيارات بالمرور والوقوف بشكل جدّي، انتزع سينغ اهتمام المارة في الشوارع الفوضوية في الهند عن طريق حركات ورقصات مستوحاة من ملك البوب، مايكل جاكسون.

وحول سبب هذا الاختيار قال سينغ في تصريحات لصحف هندية ، لقد كنت من محبي مايكل جاكسون لسنوات وشرعت في تقليد رقصاته لضبط حركة المرور قبل 12 عاماً. في البداية، كان الناس مندهشين، لكن هذه الطريقة صنعت العجائب وعلى مر السنين اكتسبت شعبية.

وتابع سينغ ، إنها لمهمة متعبة أن تحافظ على حركة المرور وسط الضجيج وسائقي السيارات المتهورين ولكن الرقصات تمتع الركاب والسائقين.