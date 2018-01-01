إيقاف مفحط بالقوة الجبرية في الجوف
أوقف مرور الجوف أحد المفحطين بالقوة الجبرية بعد رفضه التوقف لدوريات المرور، حيث كان يمارس التفحيط في صباح اليوم الأول للاختبارات ومركبته لاتحمل لوحات وكشف مرور الجوف أن المفحط ارتكب عدة مخالفات منها السير بدون لوحات وعكس اتجاه السير إضافة الى التفحيط .
ورفض الوقوف لدوريات المرور معرضا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر حيث تم ايقافه بالقوة الجبرية من قبل دوريات المرور .
وحذر مرور الجوف من ارتكاب المخالفات المرورية وانه لن يتهاون اويتردد في التدخل بشكل حازم وفوري للمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق .
شيّووووون[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 27 دقيقة
منطقة الجوف كبيرو عريضة في اي محافظة او مدينة تم الحدث هذا نورونا علشان نعطيكم الزبدة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15037 ] نشر منذ 16 دقيقة
يستاهل العقاب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7588 ] نشر منذ 5 دقائق
كفو عليكم ………….امسكو هالجحلط واسجنوهم وأدبوهم ولو فيه امكانيه خلوه يروح للحدود ويورينا شطارته