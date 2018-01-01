إيقاف مفحط بالقوة الجبرية في الجوف

علي العنزي(صدى):

أوقف مرور الجوف أحد المفحطين بالقوة الجبرية بعد رفضه التوقف لدوريات المرور، حيث كان يمارس التفحيط في صباح اليوم الأول للاختبارات ومركبته لاتحمل لوحات وكشف مرور الجوف أن المفحط ارتكب عدة مخالفات منها السير بدون لوحات وعكس اتجاه السير إضافة الى التفحيط .

ورفض الوقوف لدوريات المرور معرضا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر حيث تم ايقافه بالقوة الجبرية من قبل دوريات المرور .

وحذر مرور الجوف من ارتكاب المخالفات المرورية وانه لن يتهاون اويتردد في التدخل بشكل حازم وفوري للمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق .