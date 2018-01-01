بالصور.. اقتربت نهاية ” الملالي “.. ثوار إيران على مشارف منزل خامنئي

طهران(صدى):

انتقلت حركة الثوار الإيرانيين من وسط طهران إلى شارع باستور حيث يقيم المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى فى خامس أيام الثورة التى اندلعت مساء الأربعاء الماضى.

ونقلت قنوات إيرانية تغطى أخبار الثورة، أن حشود المتظاهرين فى العاصمة طهران، تتجه نحو بيت مرشد النظام الإيراني، على خامنئى، بينما تنتشر قوات الأمن والحرس الثورى بكثافة فى الشوارع المؤدية لبيت المرشد.

وأفادت قناة “شهرونديار” عبر تلجرام أن جموع المحتجين اتجهت فى تمام الساعة 19:50 بتوقيت طهران، إلى بيت المرشد، وأضافت أن هناك أوامر للقادة العسكريين لاتخاذ كافة التدابير لمنع وصول المتظاهرين إلى بيت المرشد.



