بالصور.. اقتربت نهاية ” الملالي “.. ثوار إيران على مشارف منزل خامنئي
انتقلت حركة الثوار الإيرانيين من وسط طهران إلى شارع باستور حيث يقيم المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى فى خامس أيام الثورة التى اندلعت مساء الأربعاء الماضى.
ونقلت قنوات إيرانية تغطى أخبار الثورة، أن حشود المتظاهرين فى العاصمة طهران، تتجه نحو بيت مرشد النظام الإيراني، على خامنئى، بينما تنتشر قوات الأمن والحرس الثورى بكثافة فى الشوارع المؤدية لبيت المرشد.
وأفادت قناة “شهرونديار” عبر تلجرام أن جموع المحتجين اتجهت فى تمام الساعة 19:50 بتوقيت طهران، إلى بيت المرشد، وأضافت أن هناك أوامر للقادة العسكريين لاتخاذ كافة التدابير لمنع وصول المتظاهرين إلى بيت المرشد.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 59 دقيقة
سود الله وجهك يا وجه البومه ع من الله ما تستحق 😩😩
حانت ساعة هلاكك ان شاء الله تعالى
برطوم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 44 دقيقة
كل ما يتطلبه الأمر الآن هو أن يتخذ أحد القادة الميدانيين قراراً شجاعاً بعدم التعرض للمتظاهرين بالرصاص الحي، وسيقومون هم بالباقي بإذن الله.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15037 ] نشر منذ 36 دقيقة
المرشد المجوسي انتقل من بيته الى ثكنه عسكريه لحمايته من الشعب الثائر
jamalco[ عدد التعليقات: 5769 ] نشر منذ 25 دقيقة
يالمللالي المجوسي الرافضي اللعين دنت نهايتك بحول الله يجتثك الشعب من جذورك ولا مفر لك كاس سمك تجرعه تشربه وصانع السم يذوقه أخزاك الله وأذلك
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7588 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يجعلها نار لا تنطفي على ملالي ايران الروافض الارهابيين الكفرة الفجرة