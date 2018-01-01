ترامب يصفع إيران في أول تصريح له في 2018 : الدولة الأولى الراعية للإرهاب
في أول تغريدة له في العام الجديد، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، ووصفها بأنها “أكبر دولة راعية للإرهاب”.
وكتب ترامب، من خلال حسابه على موقع تويتر للتغريدات المصغرة، أول تدوينة له فى العام الجديد، متحدثا عن أن “إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولديها العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث كل ساعة. أغلقت الآن الإنترنت بحيث لا يمكن للمتظاهرين السلميين التواصل. غير جيد!”.
وتدور فى إيران ثورة عارمة منذ مساء الأربعاء الماضى وطالب المتظاهرون للمرة الأولى منذ 39 عاما برحيل المرشد الأعلى على خامنئى وتغيير النظام بالكامل.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه ترامب يوزع الالقاب على العالم “أكبر دولة راعية للإرهاب” أيران ” “أكبر دولة راعية للنووى” كوريا الشمالية “أكبر دولة راعية للمهاجرين” ألمانيا “أكبر دولة تهدد العالم” روسيا “أكبر دولة مصدرة للمهاجرين” سوريا “الثالوث الخبيث المصدر للعنف ” أمريكا وأسرائيل وأنجلترا ههههههه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة
وفي اول تصريح له مع بدايه العام الجديد…
صرح شيخ القبيله شليويح … إن ايران فش ابيش تحوب السلام وأن عليها ان ترجع للإمارات طنباتها الثلاث .. حتى يتحقق السلام ويعيش الخليج بسبات ونبات ويخلف ورعان بنات…
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 51 دقيقة
وعليها علامة اوكي هههههههههههههه
هات ترمب هات سمعني صوتك بالله 😩😩
jamalco[ عدد التعليقات: 5769 ] نشر منذ 15 دقيقة
سبق الشعب من صفع الشعوب باقية والطغاة إلى زووووووووووووووووووووووووووووووووواااااااااااااااااااااااااال