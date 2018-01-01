تصريح خطير من زعيم كوريا الشمالية في أول ساعات من 2018

بيونغيانغ(صدى):

تقدم الرئيس الكوري الشمالي كيم كونج أون ، بالتهنئة لشعبه في أول ساعات العام الجديد 2018، من خلال كلمة أمام عدد كبير من المسئولين.

وقال كيم كونج أون فى كلمته: “بلادنا حققت استكمال قوتها النووية فى عام 2017″، داعيًا إلى إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية النووية والصواريخ البالستية.

وأضاف: السنة الجديدة 2018 ستكون سنة من التقدم الكبير الذي سيحقق مسيرة التطوير فى بلادنا .. والآن زر إطلاق السلاح النووى موجود فى مكتبى”.