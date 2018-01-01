تصريح خطير من زعيم كوريا الشمالية في أول ساعات من 2018
تقدم الرئيس الكوري الشمالي كيم كونج أون ، بالتهنئة لشعبه في أول ساعات العام الجديد 2018، من خلال كلمة أمام عدد كبير من المسئولين.
وقال كيم كونج أون فى كلمته: “بلادنا حققت استكمال قوتها النووية فى عام 2017″، داعيًا إلى إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية النووية والصواريخ البالستية.
وأضاف: السنة الجديدة 2018 ستكون سنة من التقدم الكبير الذي سيحقق مسيرة التطوير فى بلادنا .. والآن زر إطلاق السلاح النووى موجود فى مكتبى”.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههه ” والآن زر إطلاق السلاح النووى موجود فى مكتبى”
2018 سنة خير أنشاء الله طالما زر إطلاق السلاح النووى موجود فى مكتب كيم كونج أون
jamalco[ عدد التعليقات: 5769 ] نشر منذ 52 دقيقة
يخبر أبيض ماراح تقر عين ترامب المقطوع قلبه من الكوري الشمالي مابالك بعد صبح زر الإطلاق بمكتبه حيزيد جنونه جننه الكوري الشمالي حبوووووه حبووووووووه على ترامبووووووووو هههههههههههههههههههههههاي