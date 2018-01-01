بالصور.. احتفالات ضخمة برأس السنة في الشانزلزيه بباريس

باريس(صدى):

تجمع الآلاف الفرنسيين والسياح بشارع الشانزلزيه بباريس للاحتفال بليلة رأس السنة ومشاهدة عرض بالصوت والضوء على واجهة قوس النصر جرى نقله عبر خمس شاشات عملاقة على طول الجادة الشهيرة.

وبدأ العرض البصري، الذى نظمته باريس للسنة الرابعة على التوالى عند قوس النصر قبل 20 دقيقة من منتصف الليل حيث أبرز معالم العاصمة الفرنسية وشوارعها الشهيرة.

وفى تمام منتصف الليل أُطلقت الألعاب النارية وتعالت أصوات الفرنسيين والسياح المتواجدين ترحيبا بالعام الجديد.