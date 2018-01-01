وعود الرئيس النيجري في 2018.. تعزيز جيش بلاده بمواجهة المتشددين
وعد رئيس النيجر محمدو يوسفو، خلال خطاب متلفز لمناسبة العام الجديد بان يعزز فى 2018 الجيش النيجرى، الذى يواجه جماعات متشددة مسئولة عن هجمات دموية ومتكررة.
وقال يوسفو “فى 2017 واجهنا التحديات نفسها التى واجهناها خلال السنوات السابقة، يتعلق الامر خصوصا بتهديدات المنظمات الارهابية والاجرامية لبلادنا”.
واضاف “لقد أُخِذت هذه التحديات بالاعتبار فى وقت مبكر جدا”، مشددا على ان النيجر وبموارده الضئيلة “سعى جاهدا (…) لتدريب جنوده وتجهيزهم”.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 1 ساعة
دمرهم الله يا عمو محمدو يوسفو، واقبل رأسك والله
الله يقويك ع ذولي الفجرة الارهابيين المارقين المتلبسين بعباءة الدين
آهـ والف آهـ اسألني انا اتعبوني المتشددين والله😍😘
والله انني اكرههم قلبي ليس بيدي آهـ من المتشددين المتزمتين آهـ والف آهـ 😍😘