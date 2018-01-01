الرئيس التونسي: 2018 ستكون سنة فارقة وستشهد نموا بنسبة 3%

تونس(صدى):

قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، إن 2018 ستكون سنة فارقة، موضحا أنها ستشهد استكمال المشروع الديمقراطى من خلال إجراء الانتخابات البلدية، مضيفا فى كلمة وجهها إلى الشعب التونسى بمناسبة العام الميلادى الجديد أن سنة 2018 ستشهد نسبة نمو لا تقل عن 3%؛ بفضل عمل المواطنين.

وأكد أنه تم تحقيق بعض التقدم خلال 2017 ؛ حيث تم تسجيل نسبة نمو تقدر بـ2.2% فى الوقت الذى لم تتجاوز نسبة النمو 1% فى السنوات الماضية.

وأعرب الرئيس التونسى عن أمله فى أن يكون العام الجديد، عام يمن وخير لكل التونسيين داخل الوطن أو خارجه، وكذلك للشعوب الصديقة والشقيقة.