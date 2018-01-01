تقدم كبير لقوات الجيش اليمني بعد طرد ميلشيا الحوثي من شبوة

صنعاء(صدى):

نجحت قوات الجيش اليمني، بالتعاون مع المقاومة وبإسناد من طيران التحالف العربي فى تحرير معظم مديريتى نعمان وناطع التابعتين لمحافظة البيضاء والمحادتين لمحافظة شبوة.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجيش اليمنى والمقاومة يتقدمان لتحرير منطقة المنقطع مديرية ناطع والتى تليها مديرية بلاد الملاجم، وهذا ما يشير إلى تقدم ميدانى كبير ومتسارع، فى العملية العسكرية لتحرير المحافظة اليمنية وسط انهيار وفرار مليشيات الحوثى الانقلابية.

وأوضحت الوكالة أن المعارك انتقلت إلى مديريات البيضاء لتحريرها من المليشيات بعد استكمال تحرير كامل محافظة شبوة على وقع انتصارات عسكرية لافتة يحققها الجيش الوطنى والمقاومة تحت بإسناد من طيران التحالف العربي.