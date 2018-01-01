الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة الفلسطينية نور التميمى لمدة 100 يوم

القدس(صدى):

في تبجح منقطع النظير، لم تنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة بالإفراج عن الأسيرة الفلسطينية نور ناجى التميمى (21 عاماً) بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل).

وقال الناشط فى مقاومة الاستيطان محمد التميمي، فى تصريح مساء اليوم، إن الاحتلال قرر تمديد اعتقال نور التميمى لمدة 100 يوم بعد تقديم لائحة اتهام جديدة.

يذكر أن الاحتلال اعتقل نور وابنة عمها عهد التميمى وزوجة عمها ناريمان، على خليفة شريط مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى يُظهر قيامهن بطرد جنود الاحتلال من باحة منزلهن، الذى اتخذه الجنود منصة لإطلاق النار على شباب فى منطقة “النبى صالح” شمال غرب رام الله.