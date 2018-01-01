حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، القصيم ، حائل ، المدينة المنورة ومكة المكرمة ، في حين يستمر تأثير الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الرياض والشرقية وسماء غائمة جزئياً على تلك المناطق، كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات الباحة ، عسير وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من من متر ونصف إلى مترين ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.