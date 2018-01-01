رمضان صبحي يقود ستوك سيتي لتضميد جراحه أمام نيوكاسل في البريميرليج

نواف السالم(صدى):

يسعى فريق ستوك سيتى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحى لتضميد جراحه عندما يلتقى فى الخامسة مساء اليوم مع نيوكاسل يونايتد بملعب “بريطانيا ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

وخسر ستوك سيتى أمام تشيلسى بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أول أمس السبت بملعب “ستامفورد بريدج”، ليتوقف رصيد الفريق عند 20 نقطة فى المركز الخامس عشر، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى.