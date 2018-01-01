الحكم على 5 متهمين بالرشوة بالسجن والغرامة في مكة

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة بالسجن 7 أعوام و6 أشهر، وغرامة مليون ريال، بحق 5 جناة – 4 سعوديين ويمني، وذلك بعد إدانتهم بحصولهم على رشاوى لتسهيل بعض الإجراءات.

وتم الحكم على المتهم الأول بالسجن عاما والغرامة 200 ألف ريال، والثاني بالسجن عاماً والغرامة 100 ألف ريال، والثالث بالسجن 3 أعوام والغرامة 400 ألف ريال، والرابع بالسجن عامين والغرامة 150 ألف ريال، والخامس – اليمني – بالسجن 6 أشهر والغرامة 50 ألف ريال، وفقا لصحيفة عكاظ.