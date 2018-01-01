 بالوثيقة.. عقد أول زواج للمقيمين خارج المحاكم بجدة

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن المحاكم الشرعية بجدة سمحت للمأذون الشرعي بتنفيذ عقود الزواج لغير السعوديين، بعدما كان الأمر مقتصرا على المحاكم.

وعقدت أمس الأحد، أول حالة عقد نكاح لـ”غير السعوديين” من منازلهم،وأضافت المصادر أن المحاكم الشرعية ستقتصر على إتمام عقد النكاح في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين سعودي الجنسية والأخر غير ذلك، إذ أن الأمر يستوجب الحصول على تصريح زواج.

ورحب مأذوني الأنكحة بتخويلهم لتنفيذ عقود الزواج لغير السعوديين، معتبرين هذه الخطوة مهمة للتخفيف الأعباء عن المحاكم الشرعية ومنحها الفرصة لمباشرة مهامها لخدمة شرائح المجتمع الأخرى.