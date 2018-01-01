السودان: مستمرون في دعم الشرعية باليمن

الخرطوم(صدى):

قال الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الأحد، إنه ستستمر مشاركة قوات بلاده المسلحة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 لاستقلال البلاد، نظم مساء اليوم.

وأضاف أن المشاركة في إعادة الشرعية باليمن فرضتها قيمنا الدينية، وموروثاتنا الأخلاقية لمنهاضتها الإرهاب والعدوان”، مؤكدا استمرار مشاركة القوات السودانية ضمن التحالف العربي حتى تحقيق غاياته النبيلة”.