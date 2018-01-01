بماذا علقت علا الفارس بعد استبدالها بـ ” سارة عبد العزيز” في “أم بي سي”؟

نورة الشهري(صدى):

في أول تعليق منها، على ظهور الإعلامية سارة عبد العزيز بدلاً منها كمذيعة لبرنامج“ mbc في أسبوع، قالت الإعلامية الأردنية علا الفارس خلال تغريدة نشرتها على ” تويتر” : “زميلتي العزيزة والغالية جدا على قلبي ‏اسأل الله لك التوفيق في كل خطوة وكل نفس”.

وبعد مغادرة علا للبرنامج نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على “انستجرام” من عطلتها الأخيرة في إسبانيا حيث تمضي هناك ليلة رأس السنة.

وأرفقت الصورة برسالة كتبت فيها: “مرحباً 2018.. أنا بانتظارك.. أن شاء الله سنة 2018 تكون الأحلى عليكم وعليّ”.