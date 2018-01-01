مصادر: تميم يتعهد بدف 2 مليار دولار لإخماد انتفاضة الشعب الإيراني

الدوحة(صدى):

قالت مصادر مطلعة، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تعهد بتقديم قرض قيمته مليارا دولار للنظام الإيراني لإخماد التظاهرات الشعبية.

وأضاف حساب “العرب مباشر” التابع للمعارضة القطرية عبر “تويتر” أن مصادر إيرانية مطلعة أكدت تعهد أمير قطر بدفع ملياري دولار لإخماد التظاهرات الشعبية فى إيران، بينما يُذكر أن البلد الذي يتبنى نظام الحكم الديني الذي يسيطر عليه الملالي ورجال الدين، وفق صيغة مذهبية طائفية اقصائية، يشهد احتجاجات شعبية واسعة منذ عدة أيام، تتوسع في عدد من المدن بأنحاء البلاد، وأسفرت عن قتل عدد من المواطنين برصاص الشرطة والأجهزة الأمنية.