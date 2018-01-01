أتربة ورياح شمالية.. تفاصيل 3 أيام من التقلبات المناخية في المملكة

عادل الحربي(صدى):

تشهد الحال الجوية انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة مصحوباً برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداءً من يوم غدٍ (الإثنين)، ومن ثم يؤثر في مناطق وسط وشرق وجنوب المملكة، إذ يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.

ووفق توقعات إدارة التحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي لم تستبعد أن تتدنى درجة الحرارة في مناطق شمال البلاد إلى درجة التجمد، فيما قد تشهد مناطق أخرى أمطار.

وتشمل التقلبات مناطق: ” تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية منهما، تمتد إلى مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية “.