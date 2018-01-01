التعليم تستدعي قائد مدرسة “ النعمان بن بشير الابتدائية ” لهذا السبب الغريب

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مدرسة النعمان بن بشير الابتدائية الواقعة في العاصمة الرياض على موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تسجيل حضور بنسبة 100% أمس (الأحد)، رغم إجازة طلاب المرحلة الابتدائية.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” علق مدير مكتب التعليم بالعزيزية خالد الدريهم على تصرف المدرسة بالقول إن دوام المرحلة الابتدائية انتهى الخميس الماضي باستثناء الطلاب الذين لديهم برامج علاجية تقدم لهم خلال هذا الأسبوع.

وأضاف الدريهم : طلبت حضور قائد المدرسة للمناقشة اليوم الإثنين.