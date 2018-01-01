الجيش اليمني يحرر موقعاً استراتيجياً في محافظة لحج

صنعاء(صدى):

حررت قوات الجيش اليمني، موقعاً استراتيجياً شمالي محافظة لحج، في جنوب اليمن، بعد أن شنت هجوماً نوعياً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبل القرن بمديرية طور الباحة.

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب : إن الموقع المحرر يشرف على عدة مناطق في طور الباحة ويتحكم في مسرح العمليات العسكرية والاتجاه العملياتي .

ويأتي تحرير جبل القرن الاستراتيجي، وفقا ” لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” بعد أن كانت المليشيا الحوثية هاجمته مساء أمس السبت .