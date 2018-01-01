“النواخذة” يستعدون للدور الثاني بغربلة ” الاتفاق”

نواف السالم(صدى):

بعد المستويات المتواضعة التي قدمها بعض اللاعبين خلال الدور الأول من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يبدو أن الاتفاق مقبل على غربلة شاملة على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب بالفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل الفريق المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

وأعطت إدارة نادي الاتفاق الضوء الأخضر للمدرب الوطني سعد الشهري لاختيار الأسماء التي يرغب في ضمها للفريق الأول.

ويتوقع أن تشمل الغربلة الاتفاقية العديد من الأسماء، خصوصا اللاعبين الأجانب الذين لم يقدموا أي إضافة حقيقية للفريق. من جانب آخر، قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس خالد الدبل إنهاء مهمات اللجنة الفنية التي شكلت من أجل ترشيح المدربين واللاعبين وتقديم التوصيات في اختيار اللاعبين الأجانب والمحليين، بعد أن قدمت شكرها لعضوي اللجنة صالح خليفة وسمير هلال نظير جهودهما وعملهما خلال الفترة الماضية.