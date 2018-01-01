لاعبو الدوري ما بين هاربين للاحتفال بـ”الكريسماس” في بلادههم ومقيمين في المملكة

نواف السالم(صدى):

في الوقت الذي تدور فيه رحى منافسات دوري المحترفين السعودي وباقي المسابقات المحلية يختلق عدد من اللاعبين الأجانب أعذارا لأجل المغادرة لبلادهم والمشاركة في الاحتفالات برفقة عوائلهم.

ويوجد عدد من اللاعبين، يرتبطون تحديدا بقصص الهروب في هذا التوقيت من كل عام ولعل أشهرهم محترف الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو، ومحترف الأهلي البرازيلي ليوناردو سوزا، ومحترف الفيحاء الكوستاريكي جون رويز.

فيما التزم لاعبون آخرون مع أنديتهم، فإن إداراتهم ومدربيهم عوضوهم بإجازات تغنيهم عن استخدام الحيل والأعذار الواهية للمغادرة، إذ منحت إدارات النصر والاتحاد والأهلي لاعبيها إجازات تتراوح من يومين لـ3، استغلها اللاعبون لقضاء رأس السنة في دبي، إذ شوهد محترف الاتحاد التشيلي كارلوس فيلانويفا برفقة أسرته هناك.

وتلجأ بعض الأندية لإيقاع عقوبات على اللاعبين في حال ثبت عدم صحة ادعاءاتهم، فيما يفضل آخرون التغاضي كنوع من الامتيازات التي تمنح للاعب مساعدة له على العطاء والإبداع بشكل أكبر.