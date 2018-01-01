تركي آل الشيخ: رئاستي الشرفية لـ ” الأهلي المصري ” فرصة استثمارية بحتة

نواف السالم(صدى):

عبر تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن سعادته بالحصول على الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي قائلاً: “لن أكون في قدر قامة الأمير عبدالله الفيصل الرئيس الشرفي السابق للأهلي، لكن أتمنى أن أكون خادما للنادى الأهلي وأساعده بقدر الإمكان”.

وأضاف آل الشيخ خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير: “بعيد عن أنني مشجع للأهلي، فهذا الأمر فرصة استثمارية بحتة، ولا يوجد نادي يمتلك 80 مليون مشجع مثل الأهلي، وإذا وجد سوف نتعامل معه بنفس الشكل، وحددنا موعد 30 شهر من أجل انهاء الاستاد، وفي جلستنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى قال لنا اعتبروا المشروع بدأ منذ أمس وليس غداً، ونتمنى أن نقوم بإنهاء كل شيء في 16 شهرا”.