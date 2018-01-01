26 فعالية بمهرجان الوفاء الشتوي في محافظة بارق

عادل الحربي(صدى):

أوضح محافظ بارق رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة مفرح بن زايد البناوي، أن فعاليات وبرامج مهرجان بارق الشتوي تحت شعار ” مهرجان الوفاء” بلغت نحو 26 فعالية، بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وستبدأ مساء الخميس القادم حيث ينطلق المهرجان بإختراق الضاحية الذي سيقام لأول مرة لكبار السن والبراعم، وستتوالى بعدها البرامج والفعاليات على مدى 60 يوما في مواقع متفرقة.

وقال البناوي في مؤتمر صحفي اليوم ” إن الاستعدادات لمهرجان بارق الشتوي للعام الحالي في المحافظة تسير وفق الخطط المرسومة لها وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

وأفاد أن المهرجان يشتمل على إقامة العديد من الفعاليات والمحاضرات الدينية والندوات والأمسيات الشعرية ، كما سيتم إقامة يوم متكامل لجامعة الملك خالد ممثلة بفرع تهامة بالمحافظة ، وافتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي ، ومشاركة الأسر المنتجه ، والطيران الشراعي ، وسباق إختراق الضاحية ، والفن التشكيلي ، والهايكنج السعودي ، والدورة الرياضية وليالي تراثية بمشاركة أهالي ثلوث المنظر وجمعة ربيعه ، ومعرض للآثار، ومعرض الإدارات الحكومية ، إضافة إلى مشاركة العديد من الفرق الشعبية من بعض المحافظات ، كما سيتم الإحتفاء بشهداء المحافظة والذي بلغ عددهم 45 شهيداً .