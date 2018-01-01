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ساحة النجمة في بيروت تشهد احتفالات كبرى في بداية العام الجديد

ساحة النجمة في بيروت تشهد احتفالات كبرى في بداية العام الجديد
بيروت(صدى):

تشهد ساحة النجمة في قلب بيروت بلبنان حاليا احتفالات كبيرة يشارك فيها عدد من الفنانين وسط عروض الإضاءة والألعاب النارية بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، رفعت نسبة الاستعدادات في قطاعاتها إلى 100% وتكثيف وجود عناصرها على الطرق العامة للحفاظ على أمن المواطنين والسهر على راحتهم وتسهيل حركة المرور بشكل خاص أمام دور العبادة والمطاعم والنوادي الليلية والمراكز التجارية وغيرها من المرافق التي تتركز فيها أماكن السهر وتشهد حضورا كثيفا للمواطنين.

 


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