حزب الليكود يصوت بالإجماع على فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية وغزة

تل أبيب(صدى):

صوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود الإسرائيلي بالإجماع مساء أمس على مشروع قرار يُلزم الحزب بفرض السيادة الإسرائيلية على “الضفة الغربية وقطاع غزة وخور بالأردن”.

وحضر حوالى ألف عضو اجتماع اللجنة المركزية لحزب الليكود الحاكم فى إسرائيل، صوتوا بالإجماع لمصلحة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغزة وخور بالأردن، وتم التصويت عن طريق رفع الأيدى.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن عضو الحزب نتان انجلسمان قوله إن القرار سيكون ملزما لممثلى الليكود فى الحكومة وفى الكنيست.