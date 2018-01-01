بالصور.. ازدحام محطات جدة للفوز بالتسعيرة القديمة من أسعار البنزين
تكدس عدد كبير من المركبات للاصطفاف للتزود بالوقود ببعض المحطات في جدة، التي عملت بالتسعيرة القديمة من أسعار البنزين.
وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار البنزين ” المشتقات النفطية المحلية ” التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها، فقد تقرر تطبيق الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، مع نهاية آخر ساعة في يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، أي ابتداء من الساعة الثانية عشرة؛ منتصف الليل وبداية يوم الاثنين 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م.
ولفتت إلى أن أسعار البنزين في السعودية الجديدة ستكون وفقًا لما يلي:
المنتج السعر (ريال / لتر)
بنزين 91 بـ1.37
بنزين 95 بـ2.04
الديزل (للصناعة والمرافق) 0.378
الديزل (النقل) (لم يتغير السعر الأساسي السابق) 0.47
الكيروسين (لم يتغير السعر الأساسي السابق) 0.64
الأسعار أعلاه تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24768 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله مايجون يتزاحمون الا فااللحظات الأخيرة
عنده اليوم كله بطوله وعرضه
تزاحمو تزاحمو😂😂😂😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6661 ] نشر منذ 1 ساعة
الفروض يعبون جراكل من بدري☺😁😂
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3673 ] نشر منذ 52 دقيقة
سمعت مثل يقول
ماتنفع الجوعان عشوة ليله
واظنه ينطبق على بعضهم
والتصرف الصحيح هو اختصار المشاوير للتوفير