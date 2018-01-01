أحلام تحقق أمنية معجب باستكمال دراسته في العام الجديد
طلبت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي من جمهورها أن يكتبوا أمنياتهم التي يرغبون في تحقيقها خلال العام الجديد .
وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” اكتب تحت هذا البوست أمنيتك لعام ٢٠١٨ ويا رب تتحقق من غير خجل ” ، ليعلق أحد المعجبين لها قائلًا ” أمنيتي أواصل دراستي الله ييسرها من عنده ” ، لترد عليه أحلام معلنة تكفلها بدراسته .
الجدير بالذكر ، أن أحلام تستعد في الوقت الراهن لطرح أغنيتها الجديدة ” على كثر الوفا فيني ” مع بداية 2018 .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24768 ] نشر منذ 2 ساعتين
رؤى الصبان
غردت بتغريدة
أمنياتكم فاالعام الجديد🤗
ههههههههه ههههههههه
ليتها ماغردت
نتفو الجبهه تنتييييييف
حتى الشنطة ماسلمت😂😂😂😂😂😂😂😂