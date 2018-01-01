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أحلام تحقق أمنية معجب باستكمال دراسته في العام الجديد

أحلام تحقق أمنية معجب باستكمال دراسته في العام الجديد
أماني الغامدي(صدى):

طلبت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي من جمهورها أن يكتبوا أمنياتهم التي يرغبون في تحقيقها خلال العام الجديد .

وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” اكتب تحت هذا البوست أمنيتك لعام ٢٠١٨ ويا رب تتحقق من غير خجل ” ، ليعلق أحد المعجبين لها قائلًا ” أمنيتي أواصل دراستي الله ييسرها من عنده ” ، لترد عليه أحلام معلنة تكفلها بدراسته .

الجدير بالذكر ، أن أحلام تستعد في الوقت الراهن لطرح أغنيتها الجديدة ” على كثر الوفا فيني ” مع بداية 2018 .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24768 ] نشر منذ 2 ساعتين

رؤى الصبان
غردت بتغريدة
أمنياتكم فاالعام الجديد🤗
ههههههههه ههههههههه
ليتها ماغردت
نتفو الجبهه تنتييييييف
حتى الشنطة ماسلمت😂😂😂😂😂😂😂😂

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