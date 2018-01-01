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بالتزامن مع تطبيق الضريبة.. مطاعم شهيرة تعدل أسعار وجباتها

بالتزامن مع تطبيق الضريبة.. مطاعم شهيرة تعدل أسعار وجباتها
نايف السالم(صدى):

استعدت بعض المطاعم الشهيرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بدء دخول العام الجديد ، حيث قامت المطاعم بتعديل أسعار وجباتها بشكل متفرق بين نصف ريال وريالين زيادة على ثمن بعض الوجبات ، فيما ظلت بعض الوجبات تحمل سعرها القديم دون تغيير .

وفي وقت سابق ، حرص المتسوقون على شراء بعض السلع قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها ، وهو ما تسبب في اكتظاظ وازدحام شديد بالأسواق والمتاجر ، وهو ما أدى إلى إغلاق أبواب هذه المحلات مبكرًا قبل تطبيق الضريبة اليوم الإثنين بنسبة تصل إلى 5% .


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