جهاز جديد لشحن الإلكترونيات عن بعد

واشنطن(صدى):

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية ” باور كاست ” ، عن حصولها على موافقة هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية لطرح جهاز جديد لشحن الأجهزة الإلكترونية عن بعد باسم ” باور سبوت ” والذي يمكنه شحن الأجهزة الإلكترونية عن بعد ولمسافة تبدأ من قدمين وتصل إلى 80 قدمًا 24 مترًا عن الجهاز.

وستكون الأجهزة الخفيفة والمتحركة مثل لوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد وبعض الأجهزة الذكية التي يتم ارتداؤها وبخاصة منخفضة استهلاك الطاقة هي الأكثر استفادة الشاحن الجديد.

وستطرح شركة ” باور كاست ” النماذج الاختبارية من الشاحن الجديد بقوة ” 3 وات ” خلال أسبوعين أثناء معرض لاس فيغاس للأجهزة الإلكترونية الشهر المقبل.

وتتوقع ” باور كاست ” بدء إنتاج الشاحن الجديد خلال الربع الثالث من العام الحالي.