” آل الشيخ ” يكشف عن رسالة خادم الحرمين للرئيس المصري
كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن الرسالة التي كان يحملها لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرًا.
وقال ” آل الشيخ ” في برنامج ” مع شوبير ” عبر فضائية ” صدى البلد ” مع الإعلامي المصري أحمد شوبير: ” نقلت للرئيس السيسي تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا الحادث الارهابي الأخير بحلوان “.
وأضاف : ” عبد الفتاح السيسي رجل عظيم ومحب لبلده والامة العربية بشكل عام دقيق وشديد الملاحظة والشعب المصري محظوظ به “.
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