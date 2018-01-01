” آل الشيخ ” يكشف عن رسالة خادم الحرمين للرئيس المصري

طلال الغامدي(صدى):

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن الرسالة التي كان يحملها لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرًا.

وقال ” آل الشيخ ” في برنامج ” مع شوبير ” عبر فضائية ” صدى البلد ” مع الإعلامي المصري أحمد شوبير: ” نقلت للرئيس السيسي تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا الحادث الارهابي الأخير بحلوان “.

وأضاف : ” عبد الفتاح السيسي رجل عظيم ومحب لبلده والامة العربية بشكل عام دقيق وشديد الملاحظة والشعب المصري محظوظ به “.