سيدة مسلمة تتعرض للاعتداء من قبل مراهقات بنيويورك

نيويورك(صدى):

اعتدت مجموعة من الفتيات المراهقات بالضرب على سيدة مغربية مسلمة تدعى سعاد كيراما داخل مطعم في بروكلين وسط مدينة نيويورك أمس الأحد ، وذلك بسبب ارتدائها للحجاب .

ومن جانبها ، فتحت شرطة نيويورك تحقيقًا في الواقعة ، بعدما وجهت السيدة للفتيات تهمة بث الكراهية ، حيث أكدت الناشطة الحقوقية ” كيراما ” التي تبلغ 51 عامًا ، أن الحادث وقع داخل مطعم على بعد أقدام من جسر بروكلين ، حيث لاحظت أثناء جلوسها به مجموعة من المراهقات ينظرن إليها بقسوة وكراهية ، قائلة ” حاولت أن أكون هادئة، ولكن بدأن إيذائي والهجوم عليّ، وأخذن يعتدين عليّ بالضرب، ووصفوني بالإرهابية ” .

ولفتت سعاد المعتدى عليها بالضرب ، إلى أن الشهود كانوا نظرون إليها دون أن يتحركوا أو يقدموا المساعدة لها وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية .

وبالتحقيق مع الموظفين بالمطعم ، قال أحدهم أن الهجوم كان سريعًا للغاية ، فيما أكدت الشرطة ان إصابات السيدة بالرأس كانت طفيفة ولم تحتاج لدخول المستشفى، واعتبرت النيابة الحادث جريمة كراهية وأمرت بإلقاء القبض على الفتيات وإحضارهن للتحقيق معهن في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهن .