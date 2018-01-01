سيدة مسلمة تتعرض للاعتداء من قبل مراهقات بنيويورك
اعتدت مجموعة من الفتيات المراهقات بالضرب على سيدة مغربية مسلمة تدعى سعاد كيراما داخل مطعم في بروكلين وسط مدينة نيويورك أمس الأحد ، وذلك بسبب ارتدائها للحجاب .
ومن جانبها ، فتحت شرطة نيويورك تحقيقًا في الواقعة ، بعدما وجهت السيدة للفتيات تهمة بث الكراهية ، حيث أكدت الناشطة الحقوقية ” كيراما ” التي تبلغ 51 عامًا ، أن الحادث وقع داخل مطعم على بعد أقدام من جسر بروكلين ، حيث لاحظت أثناء جلوسها به مجموعة من المراهقات ينظرن إليها بقسوة وكراهية ، قائلة ” حاولت أن أكون هادئة، ولكن بدأن إيذائي والهجوم عليّ، وأخذن يعتدين عليّ بالضرب، ووصفوني بالإرهابية ” .
ولفتت سعاد المعتدى عليها بالضرب ، إلى أن الشهود كانوا نظرون إليها دون أن يتحركوا أو يقدموا المساعدة لها وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية .
وبالتحقيق مع الموظفين بالمطعم ، قال أحدهم أن الهجوم كان سريعًا للغاية ، فيما أكدت الشرطة ان إصابات السيدة بالرأس كانت طفيفة ولم تحتاج لدخول المستشفى، واعتبرت النيابة الحادث جريمة كراهية وأمرت بإلقاء القبض على الفتيات وإحضارهن للتحقيق معهن في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهن .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24768 ] نشر منذ 4 ساعات
وأنتي وش مجلسك في بلد الكفار🤔
هبلبل[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
طلع فيزا على بلد الكفار يا قرني وتذكرتك علي! 🛂 🎫 ✈️ 🇺🇸
المر[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 3 ساعات
لوراح هناك ماظني يرجع قريب لان اللي راحوا يقولون جنه الدنيا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24768 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه هههههههه
ياحليلكم
القرني قضى نص عمره
خارج المملكة
18سنة
بوسط الكفار والمسلمين وسبق وتكلمت فاالموضوع
وصار لغز القرن ال21 الي الى الأن محد قدر يحله
وبموت وسري معي🤔
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2188 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارجعي بلد وهما احرار في بلدهم وهذي قوانينهم مايحبو الحجاب بكيفهم انثبري في بلدك وتحجبي هناك😏
هبلبل[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ما دامك ما تحب الكفار ليش تقول لغز للقرن ال21 ما تخليك مسلم وتقول لغز القرن ال14؟ 😁⬆️مستقعد له 😈
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6661 ] نشر منذ 1 ساعة
جعلهم فداك☺😁ليه ماتقعدون ببلدانكم ليه ها الدجه عند اليهود😊
Eagle1[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 19 دقيقة
ما الذي جرى لكم ؟!
أهذا هو رد فعلكم حين تهان و تضرب أم مسلمة كبيرة بريئة دموعها و حزنها لعدم وقوف أحد بجانبها تكفي لتفجير بركان غضب بداخل أي مسلم و مسلمة و أنتم تتسامرون لحالها وما جرى لها !!!
إعلموا أن خالقكم فوقكم و ملكان يكتبان فوق أكتافكم و ما قلتموه هو شاهد عليكم يوم الحساب ..