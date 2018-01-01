أرامكو تؤكد استعدادها علي إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت أرامكو السعودية، استعدادها على إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية بشكل متواصل.

وكشفت عن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار بعض المنتجات البترولية التي تم الإعلان عنها من قِبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وأكدت الشركة، أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية، مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية.

وتهيب أرامكو، بجميع عملائها من موزعين وأصحاب محطات وقود ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج للمستهلك النهائي.