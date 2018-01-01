الجيش اليمني يأسر 52 عنصرا من المليشيا الموالية لإيران

فهمي محمد(صدى):

أفاد مصدر، أن قوات الجيش اليمني التحمت بعد وصولها اليتمة بقوات الجيش المرابطة في البقع ليصبح الطريق الدولي مؤمن وبشكل كامل، مشيرًا إلي أن القوات أسرت خلال المعارك 52 من عناصر المليشيا واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة و5عربات عسكرية.

وكان الجيش اليمني، أعلن تحريره وبشكل كامل الطريق الدولي الرابط بين منطقة اليتمة شمالي شرق محافظة الجوف مع منطقة البقع شمالي صعدة.

كما استكمل الجيش، اليوم، تحرير منطقة اليتمة من المليشيا الانقلابية بعد أن حررت سوق شعبيا فيها والمجمع الحكومي في مديرية خب الشعف .