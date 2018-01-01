فرشاة أسنان ذكية تكشف أمراض القلب القاتلة

مدريد(صدى):

اخترع باحثون أسبان فرشاة أسنان ذكية قادرة على كشف أمراض القلب القاتلة من خلال مراقبة التغيرات التي تحدث في اللعاب، لتنبيه المرضى الذين يعانون من قصور القلب أو ما يسمى بـ “فشل القلب الاحتقاني”.

ويتمكن طبيب القلب من فحص طبي يومي لحالة اللعاب، مستخدمًا هذه الفرشاة الذكية المصممة خصيصًا لهذا الغرض.

وقال الباحثون في مستشفى جامعة “رامون كاجال” في مدريد، بإسبانيا، إن الفرشاة تقيس العمليات الحيوية باستمرار، وهذا يعني أن المريض سيكون مراقب عن بعد بعناية وحرص من دون أن يشعر بمضايقات أو تخريب للروتين اليومي.

يُذكر أن 200 ألف شخص سنوياً في بريطانيا يعاني من نوبات قلبية ويموت نحو 70 ألف سنوياً بسببها.