جهاز إلكتروني يكتشف السرطان من خلال البول

طوكيو(صدى):

اخترع باحثون في جامعة ناجويا اليابانية جهاز إلكتروني في صورة سلك متناهي الصغر يمكنه رصد دلالات السرطان على المستوى الميكروسكوبي في البول.

واستطاع الباحثون في جامعة ناجويا تطوير تقنية جديدة لرصد ” الحويصلات خارج الخلوية ” ، وهي عبارة عن مشتقات من الخلية يمكنها أن تتحرك عبر الجسم لتوصيل رسالة إلى خلايا أخرى، وقد تبين مؤخرا أنها تعتبر عنصرا بالغ الأهمية في نقل الرسائل بين خلايا الجسم، واستخدامها للكشف عن وجود أي خلايا سرطانية في الجسم.

وقال ياسوي إن ” كمية الحويصلات خارج الخلوية في البول ضئيلة للغاية حيث تقل عن 0.01% عن إجمالي كمية البول، وذلك يمثل عقبة أساسية أمام إمكانية استخدامها في تشخيص الأمراض “.

وأضاف : لقد نجحنا في الوصول إلى نسبة تجميع تتجاوز 99 % في تجاوز لجميع الوسائل الأخرى المعمول بها حالياً.