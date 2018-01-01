بالفيديو.. جماهير ليفربول تطلق أغنية جديدة لـ محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

أطلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أغنية جديدة للنجم المصري محمد صلاح، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع ” الريدز ” منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتقول كلمات الأغنية ” مو صلاح مو صلاح مو صلاح يركض على الجناح صلاااااااح الملك المصري مو صلاح مو صلاح مو صلاح يركض على الجناح صلاااااااح الملك المصري “.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً، خلف هاري كين لاعب توتنهام بفارق هدف واحد، بينما يعد هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 23 هدفاً.