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الأعداد السابقة للصحيفة

باحث يدعو للتوسع في مراكز رعاية " أطفال متلازمة داون " ودمجهم في المجتمع

Time منذ سنتين
Views 2126
باحث يدعو للتوسع في مراكز رعاية " أطفال متلازمة داون " ودمجهم في المجتمع

حسين العلي (صدى):
دعا الباحث في شؤون أطفال متلازمة الداون حمدان المالكي إلى التوسع في إنشاء مراكز متخصصة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا من حيث العلاج الطبيعي والتأهيل الأكاديمي والمعرفي مبيناً أنه تحتاج هذه الفئة إلى تأهيل نفسي وتعليمي والخضوع للإشراف الطبي الدوري، ويتوجب علينا دمجهم في المجتمع لما يحققه من اتساع خبراتهم فإننا يجب أن نُقدمهم للمجتمع لإتاحة الفرصة السانحة لهم للتعبير عن أنفسهم وتصحيح الصورة النمطية عن هؤلاء الأطفال والمفاهيم والسلوكيات السلبية السائدة مثل الخجل من وجودهم والعمل على تطوير خبراتهم وتحفيزها من خلال الوسائل التعليمية المختلفة.

وقال المالكي أن أطفال مُتلازمة داون هم أصحاب مواهب فذّة فالبعض من المواهب الفنية وآخرون لديهم الرياضية المتنوعة والبعض منهم يجيد الأكاديمية ( كالقراءة والكتابة ) والحسابية والمهارات الشرائية والمهنية مشدداً على الدمج لذوي المتلازمة في مجتمعهم وأن يكونوا اعضاء مساهمين بفعالية في المجتمع لافتاً إلى أن أطفال الداون قادرون على ممارسة أغلب الممارسات التي يقوم بها الأطفال العاديين بل ربما يتميزون في بعضها عنهم.

وأضاف المالكي أن أطفال الداون اجتماعيون بشكل كبير فهم يبعثون في قلب من يراهم السعادة العارمة فتراهم يبتهجون عندما يكونوا في مكان عام، ويسعدون عندما يحاطون بأناس في مجتمع ما، ويتسابقون لتحية غيرهم ومبادرة الآخرين بالابتسامة، وهم من أسهل البشر انخراطًا في أي نشاط.

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أحدث التعليقات

كاشف قافط
قال فشل فشل ذريعا هههههه . مقياس الفشل عندك مضروب . أكيد فريقك من ضحايا سامي السامي عن كل الأسامي
ابو عمار
طيب .. على فكره انت فنانه في ايش ؟
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
البرفسور احمد
مصيده الفار كومار🤣🤣

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