باحث يدعو للتوسع في مراكز رعاية " أطفال متلازمة داون " ودمجهم في المجتمع

وقال المالكي أن أطفال مُتلازمة داون هم أصحاب مواهب فذّة فالبعض من المواهب الفنية وآخرون لديهم الرياضية المتنوعة والبعض منهم يجيد الأكاديمية ( كالقراءة والكتابة ) والحسابية والمهارات الشرائية والمهنية مشدداً على الدمج لذوي المتلازمة في مجتمعهم وأن يكونوا اعضاء مساهمين بفعالية في المجتمع لافتاً إلى أن أطفال الداون قادرون على ممارسة أغلب الممارسات التي يقوم بها الأطفال العاديين بل ربما يتميزون في بعضها عنهم.
وأضاف المالكي أن أطفال الداون اجتماعيون بشكل كبير فهم يبعثون في قلب من يراهم السعادة العارمة فتراهم يبتهجون عندما يكونوا في مكان عام، ويسعدون عندما يحاطون بأناس في مجتمع ما، ويتسابقون لتحية غيرهم ومبادرة الآخرين بالابتسامة، وهم من أسهل البشر انخراطًا في أي نشاط.