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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سمعت أصوات غريبة في منزلها وما اكتشفته صادم

Time منذ سنتين
Views 5837
Comment 8
بالفيديو.. سمعت أصوات غريبة في منزلها وما اكتشفته صادم

واشنطن (صدى):
عثرت سيدة على الآلاف من النحل في سقف الصالون الخاص بمنزلها ، ما أثار اهتمام الصحافة بسبب العسل الذي انتجه النحل .

وفي التفاصيل، بقيت السيدة ليزا أورموندت، من ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، مدة ستة أشهر تسمع أصواتا لطنين غريبة في كل مرة تدخل فيها إلى صالونها، وكانت تظن أنها قادمة من الحشرات في الخارج، لكن عندما بدأ صوت الطنين يصبح أقوى، قررت أن تتصل بصديقها لمساعدتها.

فاستعان صديقها بكاشف للحرارة، وتوصل إلى تحديد مصدر الطنين الذي كان قادماً منسقف الصالون، ليتضح وجود أكثر من 120 ألف نحلة داخل منزلها، وقد صبع هؤلاء أكثر من 150 كيلو غرام من العسل، الأمر الذي يشكل صدمة للصحافيين الذين يصرون على زيارة المكان واتذوق العسل.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههه ياقلبي عليه زهق من القعده
ابوبدر
صدقت.. انا ما انتبهت والله العليم. الله يشفيها ويقومها بالسلامة وتكون باتم الصحة والعافية
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يغفر له

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