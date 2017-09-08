بالفيديو.. سمعت أصوات غريبة في منزلها وما اكتشفته صادم

واشنطن (صدى):

عثرت سيدة على الآلاف من النحل في سقف الصالون الخاص بمنزلها ، ما أثار اهتمام الصحافة بسبب العسل الذي انتجه النحل .

وفي التفاصيل، بقيت السيدة ليزا أورموندت، من ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، مدة ستة أشهر تسمع أصواتا لطنين غريبة في كل مرة تدخل فيها إلى صالونها، وكانت تظن أنها قادمة من الحشرات في الخارج، لكن عندما بدأ صوت الطنين يصبح أقوى، قررت أن تتصل بصديقها لمساعدتها.

فاستعان صديقها بكاشف للحرارة، وتوصل إلى تحديد مصدر الطنين الذي كان قادماً منسقف الصالون، ليتضح وجود أكثر من 120 ألف نحلة داخل منزلها، وقد صبع هؤلاء أكثر من 150 كيلو غرام من العسل، الأمر الذي يشكل صدمة للصحافيين الذين يصرون على زيارة المكان واتذوق العسل.