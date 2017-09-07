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4 أمور في حياتِك لاتقبلي الجدل فيها

Time منذ سنتين
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4 أمور في حياتِك لاتقبلي الجدل فيها

لندن (صدى):
من المعروف أن للمرأة الحق في ان تحتفظ لنفسها باتخاذ قرارات هامة في حياتها وامور معينة لا يمكن لاحد التدخل فيها مهما كان حتى تشعر بقيمتها وذاتها، خصوصا وان هذه الامور يجب ان لا تقبل المرأة الجدال فيها لاي سبب من الاسباب.

وهذه 4 أمور هامة في حياتك لا تقبلي الجدال فيها :

- التخطيط للمستقبل لا يحق لاي شخص مهما كان ان يتدخل في رؤيتك وتطلعاتك للمستقبل وخططك المستقبلية، فانت فقط من لديه الحق في التخطيط لك ولمستقبلك بكل سلاسة ومرونة دون تدخل من أحد .

-التعليم يعتبر التعليم من الامور الهامة التي لا يجب ان تقبلي الجدال فيها، وذلك لاهميته الشديدة لانه سيرفع من شأنك كثيرا، لذا عليك ان لا تسمحي لاحد بالتدخل في اي قرار يخص تعليمك مهما كان السبب .

-اختيار شريك الحياة للمرأة الحق في اختيار شريك حياتها دون اي ضغوط مباشرة وصريحة، اذا يعتبر قرار الزواج واختيار شريك الحياة من الامور الهامة التي لا تقبل الجدال ، صحيح انه يجب على المرأة ان تستمتع الى نصائح الام والاب في ذلك، الا ان ذلك لا يعني الغاء احقيتها في اختيار شريك الحياة المناسب لها او اجبارها على الحياة مع شخص لا تقوى على الارتباط به برباط الزواج المقدس .

-العمل حياتك العملية ملك لك وحدك، فانت من تملكين القرار حيالها، لذلك عليك ان لا تسمحي لاحد بالتدخل في ماهية عملك واي قرار مرتبط به، طالما انه لا يوجد ما يخجلك منه، وانه لا يوجد تقصير بسببه على حياتك الخاصة .

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أحدث التعليقات

الابهاوى
الله يعطيه العافيه
البرفسور حنس
شيخ الكبيله نجر جاه صداع من سالفة مسمار جحا تجحجح ...
مشعل
اللهم عافنا من هذا الوباء وهذا ينشر اغنيه يقول من المغني اهل العقول في راحه
البحر
اللهم صيّباً نافعاً
عبدالله الناصر / حائل
التاجر البسيط يتم التشهير به وهؤلاء في الامان نريد التشهير والتوضيح او الصمت لوزارة التجارة

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