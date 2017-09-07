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الأعداد السابقة للصحيفة

البيئة : مادة سامة وراء نفوق إبل الخفجي 

Time منذ سنتين
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Comment 24
البيئة : مادة سامة وراء نفوق إبل الخفجي 

سعيد العجل (صدى):
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن نتائج التحاليل التي قامت بها لمعرفة أسباب نفوق إبل في الخفجي وحفر الباطن، بينت أن أسباب النفوق تعود إلى أعلاف تحتوي على مادة دوائية تناولتها الإبل.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان إن الوزارة بدأت بمتابعة حالات النفوق فور اندلاعها وبدأت في أخذ عينات من جميع المواد الموجودة في مواقع النفوق، إضافة إلى عينات من الحيوانات النافقة والأخرى الحية في جميع المواقع المصابة، وإرسالها لمختبر التشخيص البيطري ومختبر الجودة في الرياض .

وأشارالبطشان أن سبب النفوق وجود مادة دوائية في الأعلاف تسمى (السلينيومايسن) وهي سبب التسمم ووفاة الإبل لحساسية الإبل المفرطة من هذه المادة ، و هذه المادة الدوائية تستخدم في علاج بعض المواشي والحيوانات الأخرى من (الكوكسيديا) إلا أنها سامة للابل مشيراً لخلو الابل من أية أمراض وبائية، وخلو الأعلاف من متبقيات المبيدات حشرية .

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
لله الامر من قبل ومن بعد اللهم يسر لنا الصلاة في المساجد وأزل عنا هذا الوباء و المرض المستعصي علاجة برحمتك يارحم الراحمين يارب العالمين
ابو عمار
طيب
سلطان
علية من الله ما يستحق هذا الخائن لابد من سجنه وتعذيبة عبرة له ولغيره
ابو عمار
ايش قالو ؟
راشد
الحكم ببساطة يتزوجون من بعض لفشيلتهم ويكون هذا تعراء زوجة هذا وهذا تعراء زوجة زميلة ويحكم عليهم بعدم التطليق او الزواج مرة اخرى الأبعد عشرين سنة لقهرهم وفشيلتهم زوجوها من بعض غصب عنهم

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