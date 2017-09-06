نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

السجن يٌهدد زوج لتصويره خيانة زوجته

Time منذ سنتين
Views 4150
Comment 15
السجن يٌهدد زوج لتصويره خيانة زوجته

واشنطن (صدى):
ضبط زوج أمريكي من اصول إسبانية، زوجته الخائنة برفقة رئيسها في العمل داخل شقته، فقام بتصوريهما سوياً لإثبات خيانتها، لكنه الآن مٌهدد بالسجن.

وتعود تفاصيل الواقعة لشهر إبريل عام 2016، حين أخبرت الزوجة نانسي دونيس، زوجها شين دونيس (37 عاماً) بأنها ستسافر مع ابنهما الصغير من نيويورك -حيث يقيمان- إلى ولاية نيو جيرسي المجاورة؛ لمقابلة أصدقاء وتناول العشاء معهم.

ولأن الزوجة ستكون مع أصدقائها، حاول الأب " دونيس " الاطمئنان على ابنه؛ فقام بفتح تطبيق لتتبع مكان جواله؛ ليكتشف أن الصبي موجود في مقاطعة روكلاند بولاية نيويورك (حيث تعيش الأسرة)، وليس في ولاية نيو جيرسي المجاورة كما أخبرته زوجته.

ومن جانبه قال الزوج في تصريحات إعلامية، كانت تراودني شكوك بشأن علاقة بين زوجتي ورئيسها في العمل، ألبرت لوبيز، والذي يسكن في مقاطعة روكلاند بولاية نيويورك، وقرر قطع الشك باليقين؛ فتوجه فوراً إلى منزل رئيسها بالعمل، وتمكّن من دخول المنزل عندما وجد الباب الخارجي غير مغلق بمفتاح؛ ليفاجأ بزوجته مع رئيسها.

وقام الزوج بتصوير واقعة ضبطه لهما معاً على جواله، وانتهى الأمر بين الزوجين بالطلاق، في بداية عام 2017.

لكن في شهر يوليو الماضي، فوجئ الزوج باتهامه من قِبَل هيئة المحلفين بتهمتيْ تصوير زوجته مع رئيسها دون إذن قضائي أو سند قانوني، بالإضافة إلى جناية السطو على منزل رئيسها.

وفي شهر أغسطس الماضي أعلنت هيئة المحلفين أن " دونيس " مذنب في الجريمتين، وعليه أن يواجه المحكمة في 20 سبتمبر الجاري؛ ليصبح مهدداً بالسجن.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الشرقيه
أحمق سيارة لأ هيكل ولأ منظر خلفيتها تشبة خلفية القرد ٠٠
ابو محمد
ياهملااالي ياهلااله ، عقب الختزيره ضيع عقله وريااله ..
ابو محمد
احسنت يا اخ ابو خالد ، لا هنت .. .. نطقت درراً ، وألجمت هذا العاهر الداعر المتجاوز لكل القيم والشيم الإسلامية والإنسانيه .. بارك الله فيك ولا فض فوك .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
عبدالرحمن
ما دمر سوريا الا هذه الاشكال، الله يغفر لنا ويعفو عننا كنا ندعو لهم بالنصر وكنا نسميهم بالثوار وهم مجرمين قاتلهم الله.

أخر الأخبار

 السليمان: كلف الملك عبدالعزيز وزيره بأول توسعة للحرم النبوي في عام 49 (فيديو)
 السليمان: كلف الملك عبدالعزيز وزيره بأول توسعة للحرم النبوي في عام 49 (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1074
5 نصائح للتخلص من الإمساك في رمضان بسبب نقص السوائل
5 نصائح للتخلص من الإمساك في رمضان بسبب نقص السوائل
Time منذ 6 دقائق Views 1097
إصابة شخص إثر اندلاع حريق بعمارة سكنية بضباء
إصابة شخص إثر اندلاع حريق بعمارة سكنية بضباء
Time منذ 8 دقائق Views 1137
بالفيديو.. برق ورعد متواصل في سماء الرياض
بالفيديو.. برق ورعد متواصل في سماء الرياض
Time منذ 14 دقيقة Views 1273
مانشستر يونايتد للجماهير: "لا تنتظروا الكثير من الصفقات"
مانشستر يونايتد للجماهير: "لا تنتظروا الكثير من الصفقات"
Time منذ 19 دقيقة Views 1205
بالفيديو.. خالد عبدالرحمن: بطل ضرب الرمال يجسد شخصيتي
بالفيديو.. خالد عبدالرحمن: بطل ضرب الرمال يجسد شخصيتي
Time منذ 25 دقيقة Views 1189
الشيخ المطلق يوضح حكم قراءة القرآن على الهاتف المحمول دون وضوء
الشيخ المطلق يوضح حكم قراءة القرآن على الهاتف المحمول دون وضوء
Time منذ 26 دقيقة Views 1457
الأمريكان يهزأون من ترامب بصور كوميدية بعد تصريح "تناول المنظفات"
الأمريكان يهزأون من ترامب بصور كوميدية بعد تصريح "تناول المنظفات"
Time منذ 32 دقيقة Views 1390
رونالدو يخطف الأنظار بصورة جديدة من تدريباته المنزلية 
رونالدو يخطف الأنظار بصورة جديدة من تدريباته المنزلية 
Time منذ 33 دقيقة Views 1339
إدخال لاعب فرنسي في غيبوبة اصطناعية بسبب كورونا
إدخال لاعب فرنسي في غيبوبة اصطناعية بسبب كورونا
Time منذ 36 دقيقة Views 1316