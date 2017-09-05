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الأعداد السابقة للصحيفة

استحواذ " يونايتد تكنولوجيز " على " روكويل كولينز " في صفقة كبرى

Time منذ سنتين
Views 2100
استحواذ " يونايتد تكنولوجيز " على " روكويل كولينز " في صفقة كبرى

واشنطن (صدى):
قالت شركة " يونايتد تكنولوجيز " لصناعة معدات الطيران أمس الاثنين، إنها توصلت لاتفاق لشراء منتج قطع غيار ومكونات الطائرات " روكويل كولينز " مقابل 30 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات قطاع الطيران.

وأفاد بيان مشترك للشركتين، أن وحدة نظم الطيران التابعة لـ " يونايتد تكنولوجيز " ستندمج مع " روكويل كولينز " لتفرزان وحدة جديدة تحمل اسم " كولينز إيروسبيس سيستمز " ، وفقًا لما نص عليه الاتفاق.

وتجعل هذه الصفقة شركة " يونايتد تكنولوجيز " ، أحد المنتجين القادرين على تصنيع جميع مكونات الطائرة من الذيل إلى مقصورة القيادة.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة " يونايتد تكنولوجيز " " جريوري هايز " إن دمج خبرات الشركتين في تطوير الحلول الكهربائية والميكانيكية والبرمجية، سيسمح بتقديم منتجات وخدمات أكثر ابتكارًا.

ويرى المحللون إن الاتفاق سيسفر عن إن إنشاء واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمكونات الطائرات في العالم.

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أحدث التعليقات

كاشف قافط
قال فشل فشل ذريعا هههههه . مقياس الفشل عندك مضروب . أكيد فريقك من ضحايا سامي السامي عن كل الأسامي
ابو عمار
طيب .. على فكره انت فنانه في ايش ؟
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
البرفسور احمد
مصيده الفار كومار🤣🤣

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