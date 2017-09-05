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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. عمرو خالد عن اتهامه بالتمثيل: كيف تحكمون على النوايا؟

Time منذ سنتين
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بالفيديو.. عمرو خالد عن اتهامه بالتمثيل: كيف تحكمون على النوايا؟

مصطفى محمود (صدى):
رد الداعية الدكتور عمرو خالد، على حملة الهجوم التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، وذلك أثناء أدائه مناسك الحج بعد أن اقتطع البعض دعاءه لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: " إنه دعا للأمة الإسلامية والعربية ولم يخص متابعيه فقط بالدعاء " .

ونشر خالد، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ليفند الادعاءات التي طالته أثناء وجوده في الأراضي المقدسة، قائلا: " رجعت من الحج كانت رحلة رائعة كلها روحانيات.. وقبل السفر للحج كنت عامل برنامج اسمه " حجة الوداع " بيحكي الحجة الوحيدة اللي عملها النبي وكان البرنامج 9 حلقات على الإنترنت وكانت نيتي تحبيب الشباب فى الحج وفى الرسول صلى الله عليه وسلم " .

وأضاف أنه قدم برنامجًا آخر أطلق عليه " الحج خطوة خطوة " ، لتعريف الناس بكل مناسك الحج، مشيرًا إلى أن البرنامجين شاهدهما 20 مليون شخص.

ولخص الداعية الإسلامي رده على ما أثير حوله في 7 نقاط، مشددًا على " أنه صاحب رسالة وهى أمانة في رقبتي منذ 20 سنة بقوم فى الرسالة دي وفرحان بيها.. ودائمًا أدعو الله وأقول حتى عندما سئلت وأنا فى الحج أقول " يارب استخدمنى ولا تستبدلنى " .

وأوضح: " لابد أن أقوم برسالتي وهي لا تشوش على عبادتى.. هذا واجبي ورسالتي دى طبيعتي.. تحبيب الناس من المكان وفى الحج " ، متابعًا: " لم أحتكر الحق والحقيقة ولم أجبر أحدا على مشاهدتها لأنى صورتها داخل صفحتي ولم أطلب أجرًا " ، متسائلًا: " هل تريد أن تحجر على الخير؟ " .

وتابع في رده الثاني: " الناس اللي على صفحتي دى أسرتي الكبيرة.. دى أمانة ووفاء لهم أنى أدعو لهم وهذا يُحسب لى وليس عليّ.. فأنا أدعو لهم " .

وردًا على تخصيص دعاء لمتابعيه فقط دون جميع المسلمين، اتهم من روج لهذا الأمر بأنه اقتطع جزءا من الفيديو الذي قام بتصويره، ودعا فيه لكل المسلمين والبلاد العربية بالاسم، وقال إن من يشكك فى ذلك عليه الرجوع إلى صفحته ليتأكد ولا يسير خلف فيديوهات مجتزئه ومزورة.

وفي رسالته الثالثة ردا على من اتهمه بأنه كان يمثل في الدعاء دون خشوع وتضرع.. تساءل خالد: " كيف تحكم على نوايا الناس؟.. أى جرأة أن يحكم إنسان على نوايا الناس.. أنا لا أملك أن أحكم على نيتك ولا أنت فلا تتدخل في نيتي وتسخر مني " .

وتابع: " أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأصل فى الإسلام أن تتعامل مع الناس بظاهر ما يقولون فإن كان حسنا فتترك نواياهم لله يحاسبهم عليها.. فلا تحكم على نيتي وتتدخل فيما لا تملكه " .

وواصل رده على أحد الشباب الذي ظهر بجواره وهو يقوم برفع إشارة " رابعة " قائلا: " من السهل أن تدعى البطولة لتأخذ لقطة بلا مروءة.. وهناك فرق بين من يريد أن يستمر فى البناء وبين من يهدم"، واستدرك قائلًا: " تيجي تتصور وتعمل حركة.. أنا أبني وهفضل ابني لكن هو يهدم.. الأخلاق لا تتجزأ " .

وأوصى خالد، كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بأن يتأكدوا ويتيقنوا من أى شئ قبل نشره، متابعا: " وصية من القلب عامة لكل الناس اللي بيستخدم السوشيال ميديا.. سهل أن تنشر دون تحقق أو وعي.. النبي قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا " .. معلقا: " لا تغتب الناس وتأكل لحمي دون أن تتحقق " .

وشدد الداعية على استمراره في رسالته ودعوته، قائلًا " : أنا مستمر فى رسالتي لأنى مؤمن بها ومصر عليها وأحبها وأتمنى أن أموت عليها " .

و في سابع ردوده.. دلل خالد بقول الله تعالى " : فأما الزبد فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض " ، مشددًا على أن " الخير لا يموت أبدا وأنا مستمر فى رسالتي بحب " .

كما وجه رسالة شكر لكل من رد غيبته حتى وإن كان من رد عنه يختلف معه إلا أنه لا يرضى إهانته وتجريحه والافتراء عليه.

واختتم الفيديو برسالة أخيرة قائلًا " : هنفضل نحب بلدنا هنفضل نحب مصر وأوطاننا جدا وهنفضل ندعي للمسلمين فى كل مكان.. هنفضل متمسكين بالخير.. وانتظروا برامج جديدة على صفحتي وموقعي خلال الفترة القادمة " .

" صدى " تابعت ردود الأفعال على الواقعة، والانتقادات التي وجهت للداعية الدكتور عمرو خالد، ومن أبرز الساخرين، الفنان ناصر القصبي الذي وصفه بالداعية المعتوه عبر تغريدة على حسابه بتويتر: " هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول جوهر ” فكرة الدعاء ” إلى دروشة ومسخرة مقيتة " .

ناصر القصبي يهاجم عمرو خالد و يصفه بالمعتوه

 

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أحدث التعليقات

ام رحيل
قرار صائب جدا ..لابد ان يكون الطفل مؤهل لدخول صف اول ابتدائي فلايعني انه التحق الفصل الثاني انه مؤهل ....شكر وزير التعليم
أمنة إبراهيم
إحدى الأخوات ممن عانين في تدريس ابنتها التي ادخلتها تجاوز تقترح فتح فصول خاصة بفئة التجاوز تختلف المهارات المتابعات فيها عن مهارات الطلاب المكتملين لأن هناك مهارات في المرحلة فوق مستوى تفكير الطلاب المكتملين فما بالكم بطلاب فئة التجاوز
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
أمنة إبراهيم
نعلم أن مرحلة التجاوز تميل للعب في هذه الفترة أكثر من التعلم فنمط التعليم المتبع في المرحلة الابتدائية يختلف عن نمط التدريس في رياض الأطفال ومن خلال خبرتي المتواضعة لاحظت تأقلم الأطفال المكتملين للسن القانونية مع نظام المرحلة الابتدائية في وقت قصير بينما الطفل الذي في سن التجاوز لا زال يتخبط في محاولته الوصول للتأقلم وهذا ما لاحظته على إحدى طالبات لم تدخل معنا في أجواء الدراسة إلا في أخر ٣ أسابيع من الفصل الدراسي الأول بدأت تلتزم بالأنظمة والقوانين تلتفت للدرس وتشارك وتجيب عن الأسئلة بإجابات جيدة وغيرها كثير من الأمثلة بالرغم من أن زميلاتها تخطين مراحل كثيرة بالرغم من أن الطالبة مستوى ذكائها جيد جدا إلا أن الأجواء لم تتأقلم معها رغم ما بذل من محفزات ومكافأت للملتزمات بالقوانين والأنظمة من قبل المعلمة

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