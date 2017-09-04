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الأعداد السابقة للصحيفة

إندونيسيا: تجارب كوريا الشمالية النووية تهدد سكان العالم

Time منذ سنتين
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إندونيسيا: تجارب كوريا الشمالية النووية تهدد سكان العالم

جاكرتا (صدى):
أعلنت إندونيسيا اليوم ، عن إدانتها للتجربة النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، قائلةً إن هذه الخطوة يمكن أن تهدد سكان العالم بأسرة.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان، " أن اختبار القنبلة النووية تسبب في إنبعاث مواد مشعة يمكن أن تشكل خطرًا على البيئة وعلى صحة سكان العالم ".

وأوضح البيان " أن إندونيسيا تؤكد مجددًا أهمية الإستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتدعو جميع الأطراف إلى الإسهام في السلام، بوسائل منها نزع السلاح النووي ".

يذكر أن بيونج يانج أعلنت أمس الأحد، أنها أجرت تجربة على قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات، مما تسبب في صدمة لجيرانها الإقليميين، وخاصة كوريا الجنوبية واليابان، وإدانة عالمية.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
هههههههه معذور مكثر لبن حمير
لا يهمونك انا مجنونك
اعتقد ان الحمراني لم يعرف بنفسة بأنة متحدث بالإنابة كي يحمل تصريح ويبرزة لك في حال جنابكم الموقر رغب بذلك هو صحفي مجتهد ولة مصادرة ولا يكتب حتى يتوثق بالدليل ليس هو من يوقعة بالفخ بمثلك وهو يعلم ان السعودية بها حرية فضاء صحفي وفق ضوابط منصوص عليها من الجهات المعنية اكيد وضحت الرسالة ام ان بك هوى شلة حسب الله لولم تفهم
عبدالله الخمعلي
كنت اشتري الببس ب٤ قروش ولا اقدر اكمل شربة لحالي من كثر تركيز مادة الكولا والغاز فيه .. و اتوقع ان اللي يشربون بعدي اربع او خمس وكلن يقول شرّح لي .. والغريبه يكفينا كلنا !!
لا يهمونك انا مجنونك
اولآ الداج ذى من سواة مشهور مو بقطيع يتبعة ثانيآ لا ينتقص من اخوتنا الكويتيين غير شخص ناقص
مستغرب وغريب وغربه
خالد الظفيري خلصت المواد الاعلاميه عندك رحت تركض تدور ورا هالمسيكين ؟

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