إندونيسيا: تجارب كوريا الشمالية النووية تهدد سكان العالم

جاكرتا (صدى):

أعلنت إندونيسيا اليوم ، عن إدانتها للتجربة النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، قائلةً إن هذه الخطوة يمكن أن تهدد سكان العالم بأسرة.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان، " أن اختبار القنبلة النووية تسبب في إنبعاث مواد مشعة يمكن أن تشكل خطرًا على البيئة وعلى صحة سكان العالم ".

وأوضح البيان " أن إندونيسيا تؤكد مجددًا أهمية الإستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتدعو جميع الأطراف إلى الإسهام في السلام، بوسائل منها نزع السلاح النووي ".

يذكر أن بيونج يانج أعلنت أمس الأحد، أنها أجرت تجربة على قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات، مما تسبب في صدمة لجيرانها الإقليميين، وخاصة كوريا الجنوبية واليابان، وإدانة عالمية.