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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. عصابة تختطف فتاتين من أمام المنزل في أول أيام العيد

Time منذ سنتين
Views 6718
Comment 15
بالفيديو.. عصابة تختطف فتاتين من أمام المنزل في أول أيام العيد

نايف السالم (صدى):
أقدم أشخاص ملثمون على اختطاف فتاتين من محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك من أمام منزل أسرتهما ببلدة بحرة القديمة، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للعثور على الفتاتين والقبض على الجناة.

وأوضح والد الفتاتين أن ابنتيه سماح (16 عاماً) وإريام (11 عاماً) كانتا تنظفان منزل الأسرة عصر الجمعة الماضي، وخلال قيامهما بإخراج النفايات خارج المنزل هاجمهما أشخاص ملثمون وقاموا بخطفهما واقتيادهما في سيارة كانت تنتظرهم إلى مكان مجهول.

وأضاف والد الفتاتين أن ابنته الثالثة (8 سنوات) تابعت مشهد اختطاف شقيقتيها بالكامل من نافذة المنزل، لافتاً إلى أن ابنتيه المختطفتين حاولتا مقاومة الجناة، مُستدلاً على ذلك بوجود أحذيتهما وكيس النفايات أمام المنزل، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية بالواقعة ولم يصله أي جديد حول الواقعة بعد.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عجل بنفسه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحين القطاوة الي باالشارع على بالهم أننا أنقرضنا😂
ابومحمد٢
مصر يعمل نفسه مهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن ماعندهم خبر أتمنى تتجاوزون عنهم الي اخترقو القرار اليلة هذي بس وتعطونهم قرصة أذن خفيفه

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