نادي آرسنال يعتزم إقالة آرسين فينغر

نواف السالم (صدى):

كشفت مصادر أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يأمل بتولي الإدارة الفنية لآرسنال، عقب انفصاله عن بايرن ميونخ.

وأعلن بايرن ميونخ ،أول أمس الخميس، أنه انفصل عن المدرب الإيطالي البالغ من العمر " 58 عامًا " ، عقب تدهور نتائج الفريق وتوتر علاقته مع اللاعبين.

ورغم أن مدرب نادي آرسنال، آرسين فينغر مدد عقده مع الغانز لموسمين، إلا أنه يتعرض لضغوط شديدة منذ مواسم، وتضاعفت هذا الموسم بشكل أكبر من تراجع الفريق للمركز السابع بعد 6 مباريات، حيث جمع 10 نقاط فقط، ليتأخر بـ6 نقاط عن فريقي القمة، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وذكرت التقاريرأن إدارة آرسنال قد تغيّر خططها مع إقالة أنشيلوتي ،وتتجه لإقالة فينغر؛ للاستعانة بخدمات المدرب السابق لريال مدريد وميلان وتشيلسي.