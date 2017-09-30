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الأعداد السابقة للصحيفة

نادي آرسنال يعتزم إقالة آرسين فينغر

Time منذ سنتين
Views 3936
نادي آرسنال يعتزم إقالة آرسين فينغر

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يأمل بتولي الإدارة الفنية لآرسنال، عقب انفصاله عن بايرن ميونخ.

وأعلن بايرن ميونخ ،أول أمس الخميس، أنه انفصل عن المدرب الإيطالي البالغ من العمر " 58 عامًا " ، عقب تدهور نتائج الفريق وتوتر علاقته مع اللاعبين.

ورغم أن مدرب نادي آرسنال، آرسين فينغر مدد عقده مع الغانز لموسمين، إلا أنه يتعرض لضغوط شديدة منذ مواسم، وتضاعفت هذا الموسم بشكل أكبر من تراجع الفريق للمركز السابع بعد 6 مباريات، حيث جمع 10 نقاط فقط، ليتأخر بـ6 نقاط عن فريقي القمة، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وذكرت التقاريرأن إدارة آرسنال قد تغيّر خططها مع إقالة أنشيلوتي ،وتتجه لإقالة فينغر؛ للاستعانة بخدمات المدرب السابق لريال مدريد وميلان وتشيلسي.

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أحدث التعليقات

ابواللو
الجسمي ما رد على أي اتهام وجهه له الحمراني !!!!! ؟؟؟ رد باستعراض تاريخه !!! أتمنى انه يرد بموضوع التحرش بطفلة زوجته ؟ بالنسبه لتاريخه الصحفي حنا نعرفه زين .
ع. س. ع
بص حظرطك لا اخلاق والا احترام باللهجة المصرية بلطجي في صورة لاعب كرة قدم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعينكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعين

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